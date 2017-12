Inaugurata la mostra provocatoria di Donzelli (FdI) sul mutuo dell'azienda dei Renzi

La mostra provocatoria di Giovanni Donzelli (consigliere regionale Fdi) in Consiglio regionale provoca le ire del presidente Eugenio Giani. L'esposizione in questione riguardava il mutuo dell'azienda Chil Post, di proprietà della famiglia Renzi, con la Fidi Toscana. Tra i 10 pannelli figura anche il mutuo della Bcc di Pontassieve, firmato da Tiziano Renzi e Marco Lotti, rispettivi padri dell'ex primo ministro e del ministro dello Sport. Per questi fatti Donzelli è stato querelato e il 14 maggio del prossimo anno si terrà la prima udienza. Torniamo al battibecco tra i corridoi di Palazzo del Pegaso. Lo spazio concesso per la mostra dagli uffici della presidenza erano solo quelli della stanza del gruppo Fratelli d'Italia, ma Donzelli ha spostato momentaneamente i pannelli in un altro spazio vicino al secondo piano. Giani, vista la faccenda, è intervenuto durante la conferenza con i giornalisti, annunciando sanzioni per la questione. Donzelli ha portato la questione all'attenzione della stampa per "far verificare ai cittadini ciò che è successo", alla luce delle denunce fatte proprio dal membro dell'opposizione.

Tutte le notizie di Firenze