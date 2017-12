Inaugurata la scultura in ricordo di Giuliano Ghelli a San Casciano

Il filo che lega Giuliano Ghelli al Chianti si rafforza e mette radici in un’aiuola pubblica di San Casciano, all’ingresso del paese. La realtà gioiosa e vitale interpretata dal pittore toscano che visse e operò a lungo nel territorio sancascianese si imprime sulla terracotta e lascia un segno, visibile a chiunque passi dalla Cassia. E’ ispirato alle qualità umane e professionali, al grande poeta dei colori che raccontava la realtà come in un sogno, attraversando i ponti lanciati dagli arcobaleni, il monumento realizzato dall’artigiano Luigi Mariani in ricordo dell’amico Giuliano Ghelli. Una scultura che racconta le origini e le tradizioni del cotto chiantigiano e celebra la memoria di un grande artista che sapeva evocare, ispirare la fantasia di adulti e bambini come se i linguaggi dell’arte e dei più piccoli appartenessero ad una radice comune di conoscenza e scoperta del mondo. I colori si stagliano sul rosso della terracotta, un mare immaginario in cui nuota un banco di pesci orientato verso l’alto. In direzione della testa della figura umana nata dalla creta di Mariani, dove i pensieri scalano la vetta della razionalità fino a toccare la parabola dei colori, una sorta di cappello della felicità che completa e arricchisce la scultura.

“L’opera è frutto della fantasia e dell’abilità di Luigi Mariani – commenta il sindaco Massimiliano Pescini che ha inaugurato l’opera insieme ai sindaci Paolo Sottani, Alessio Calamandrei e Francesco Casini – il lavoro rende omaggio al talento di Giuliano, un amico e un grande artista cui è intitolato anche il nostro museo civico, un uomo che aveva in sé il seme dell’arte condivisa come linguaggio espressivo e strumento di diffusione e promozione culturale. Giuliano è stato protagonista di tanti progetti e forme di collaborazione che ci hanno permesso di valorizzare spazi, iniziative e interventi aperti alla fruizione pubblica e rivolti alla comunità come la collezione Arteteca, nata da una sua idea che porteremo avanti e svilupperemo negli spazi ampliati della biblioteca comunale”. All’inaugurazione della scultura “L’uomo e il sogno” erano presenti l’autore Luigi Mariani, i familiari di Giuliano Ghelli e gli assessori Chiara Molducci e Roberto Ciappi. L’opera è situata nell’aiuola di via Cassia per Siena ed è visibile anche in fascia serale, essendo dotata di un impianto di illuminazione. La targa, posta alla base, è stata realizzata e offerta da Fan-Cor.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

