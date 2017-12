Miss Mondo Tosca, al Reverse vince Giusy Licciardello di Montopoli Val D'Arno

Nei giorni scorsi presso il Reverse, nota discoteca della Movida pisana, si è svolta l'ottava selezione di Miss Mondo Toscana. Una serata all'insegna della moda dove le concorrenti provenienti da ogni parte della Toscana si sono sfidate per vincere l'ambita coroncina. La serata è stata condotta magistralmente da Danny Puccini per la regia è coreografia di Susanna Taviani, unico agente monomandatario per la Toscana. Vince la fascia di Miss Mondo Web Veronica Cardosi di Lucca. A seguire per il terzo posto Marta Giovannelli di Pistoia, al secondo posto Sara Bonturi di Pisa. Sul podio Giusy Licciardello altezza 1.72 di Montopoli Val D'Arno. La direzione di Miss Mondo Toscana ringrazia i titolari del Reverse per l'ospitalità.

Fonte: Ufficio Stampa

