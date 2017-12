Sacra Famiglia alla pioggia, freddo e gelo: dal nulla spuntano ombrelloni

A Torre del Lago, in provincia di Lucca, un ignoto benefattore ha ben pensato di riparare la Sacra Famiglia posizionata sul Belvedere Puccini con degli ombrelloni da mare. E' successo la notte scorsa, 26 dicembre. L'ignoto benefattore ha notato che il Presepe non era dotato della tradizionale capanna e, vista la pioggia scrosciante, il freddo e il gelo, ha dotato il Bambin Gesù, Maria e San Giuseppe di ombrelloni. Lateralmente sono stati posizionati due cartelli in cui c'è scritto: "Porta un ombrello e una coperta ad un bambino" e "come ad Amatrice aspettiamo una casetta".

