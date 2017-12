Donnarumma e Caputo regalano la vittoria all'Empoli: finisce con un rocambolesco 4-2 a Perugia

LA GARA L'Empoli chiude al meglio il 2017, con la straripante vittoria per 4-2 al Curi di Perugia. Decidono le doppiette di Donnarumma e Caputo, con in mezzo quella di Di Carmine. Prima vittoria per Andreazzoli che conquista i tre punti e rimane in scia di Palermo e Frosinone, entrambi vincitrici questa sera. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

IL TABELLINO

PERUGIA-EMPOLI 2-4

Marcatori: 9' pt. Donnarumma, 18' pt. Di Carmine, 21' pt. Caputo, 35' pt. Donnarumma, 10' st. aut. Volta, 12' st. Di Carmine

PERUGIA (4-4-2): Nocchi; Zanon (1' st. Dossena), Volta, Monaco, Pajac (17' st. Belmonte); Terrani, Brighi, Bianco (1' st. Colombatto), Buonaiuto; Cerri, Di Carmine A disp. Santopadre, Casale, Choe, Del Prete, Bandinelli, Kouan, Traore All. Breda

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Simic, Veseli, Pasqual; Krunic, Castagnetti, Bennacer (45' st. Ninkovic); Zajc (34' st. Lollo); Donnarumma (17' st. Romagnoli), Caputo A disp. Terracciano; Seck, Luperto, Polvani, Zappella, Picchi, Traore, Piu, Jakupovic All. Andreazzoli

Arbitro: Signor Marinelli di Tivoli

Note: Ammoniti: Veseli (E), Donnarumma (E), Castagnetti (E), Romagnoli (E), Cerri (P), Colombatto (P); Recupero: 2' pt.; 4' st.

