Furti in Valdinievole, Vescovi e Bartolini (Lega): "Fronteggiare il fenomeno"

Manuel Vescovi e Luciana Bartolini, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Segretario cittadino della Lega denunciano furti in appartamenti e attività commerciali a Montecatini e Valdinievole: “Ci mancavano solo i ladri specializzati, con tanto di chiave ad hoc per entrare indisturbati negli appartamenti, abitati principalmente da anziani, senza dimenticare ovviamente gli atti criminosi ai danni di esercizi commerciali a rendere ancora più preoccupante la situazione a Montecatini e nell’intera Valdinievole, per quanto riguarda la delicata tematica della sicurezza. Questione che appare troppo spesso sminuita da chi avrebbe il dovere, viceversa, di salvaguardare i cittadini. Ci riferiamo alle varie amministrazioni locali che, a nostro avviso, dovrebbero fare di più e con la massima continuità per far sentire, non solo a parole, la loro vicinanza ai residenti. Per quanto concerne le Forze dell’Ordine auspichiamo una, se possibile, ancora maggiore presenza sul territorio, cercando di ottimizzare al massimo il purtroppo insufficiente organico a loro disposizione per presidiare capillarmente l’area in questione. Insomma siamo anche stufi di dover ripetere i soliti appelli; qualcuno, prima o poi, se non la Lega, ascolterà almeno le motivate lagnanze della cittadinanza?”

Fonte: Gruppo Lega-Ufficio Stampa

