Incendio alla Dino Compagni, il Consiglio vota emendamento di Firenze riparte a Sinistra

Queste le dichiarazioni del capogruppo di Firenze riparte a sinistra Tommaso Grassi insieme alla consigliera Donella Verdi e al consigliere Giacomo Trombi

"Avevamo posto come prioritario che sulla vicenda del doppio incendio dell'immobile di Via Nicolodi fosse fatta chiarezza su come si è svolto l'evento e per questo avevamo depositato alcuni emendamenti per chiedere, tra l'altro, al Comune di costituirsi parte civile nel processo che potrebbe avviarsi sull'incendio e anche che fosse appurato che i lavori in corso nei giorni dell'incendio e la revisione dell'impianto elettrico del complesso immobiliare non avessero alcuna responsabilità con quanto accaduto il 4 e 7 dicembre scorsi. Queste nostre proposte sono state respinte: è stato invece approvato un emendamento che introduce nel testo della delibera il mandato agli uffici comunali di redigere una relazione con i Vigili del Fuoco che individui le cause dell'incendio, le eventuali responsabilità e che ricostruisca l'evolversi della vicenda".

"Non è normale che un incendio possa coinvolgere un intero piano di un palazzo, le fiamme sfondare il controsoffitto e diffondersi sulle travi in legno dell'intero sottotetto. Chiarezza è quella che abbiamo chiesto e che contiamo la relazione possa offrire alla Città, alla cittadinanza e ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti e ai familiari degli alunni e delle alunne che frequentano la Dino Compagni. Per noi è prioritario che si permetta il ripristino appena passate le vacanze natalizie degli uffici comunali e che la scuola possa tornare dentro Via Nicolodi e per questo oggi non abbiamo fatto ostruzionismo alla delibera e abbiamo deciso di esprimere un non voto alla delibera che sana le emergenze dal punto di vista economico e che dà il via libera ai verbali dei tecnici che sono intervenuti d'urgenza la notte degli incendi. Soddisfazione e l'unica certezza è che grazie ad un nostro emendamento verrà redatta una relazione su quanto accaduto dagli uffici e dai Vigili del Fuoco"