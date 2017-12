Interruzione della Strada Provinciale 30 per smottamento detriti

A seguito delle avverse condizioni meteo, nella serata di ieri si è verificato uno smottamento di detriti in sede stradale lungo la SP 30 Lungomonte pisano in località Filettole. In via precauzionale, di concerto con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Comune di Vecchiano e il Comune di Lucca, si è provveduto al confinamento e contestuale chiusura della viabilità tra il centro abitato di Filettole ed il confine con la Provincia di Lucca - località Nozzano.

Nella mattinata di giovedì 28 il personale della Protezione civile della Provincia ha effettuato un primo sopralluogo evidenziando la necessità di provvedere alla rimozione dei frammenti rocciosi a rischio di distacco e caduta. La viabilità rimarrà chiusa anche domani venerdì 29 dicembre a garanzia della pubblica incolumità, date anche le condizioni meteo, fino alla fine delle operazioni che verranno realizzate e comunicate nei prossimi giorni. Saranno inoltre posti dei new jersey provvisori alla base della scarpata per ulteriore protezione. La viabilità alternativa è garantita percorrendo la Srt 12.

Fonte: Provincia di Pisa-Ufficio Stampa

