Alle 18:40 di oggi, 28 dicembre, un pedone è stato investito in pieno centro in Via 2 Giugno a Castelfranco di Sotto. Sul posto sono state inviate un'automedica e un'ambulanza, dalla Pubblica Assistenza di Montopoli, per soccorso in codice giallo. Il servizio è ancora in essere. Al momento non si conoscono altri dettagli sull'accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

