Il Pisa Sporting Club torna al centro, nuovi uffici alla Sesta Porta

Si trasferisce alla Sesta Porta la sede del Pisa Sporting Club. Il ritorno è successivo a un accordo della durata di sei anni, tra lo Sviluppo Pisa Srl e Il Pisa Sporting Club che da oggi si troverà in via Cesare Battisti nel nuovo ufficio. La società nerazzurra sarà poi definitivamente sistemata nell’Arena Garibaldi, non appena saranno ultimati i lavori di ristrutturazione.

La Sesta Porta si trova nel centro cittadino e a due passi dalla Stazione Centrale, vicino all’aeroporto e con un parcheggio ampio; utilizzarlo come polo di servizi al cittadino è l’idea del sindaco Marco Filippeschi, condivisa dall’amministratore del Pisamo Fabrizio Cerri.

Oggi gli uffici del Pisa sono aperti nel Palazzo Sesta porta al quarto piano e presto la sede sarà inaugurata con una presentazione ufficiale.

