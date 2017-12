"Da tempo l'ascensore del cimitero di Santa Maria è guasto, ho contattato il Comune ma il problema rimane. Mia suocera in carrozzina non può andare a trovare il figlio sepolto lì". Questa la segnalazione giunta alla nostra redazione quest'oggi, giovedì 28 dicembre, ed è giunta anche la pronta risposta dall'amministrazione empolese. Circa un mese fa tecnici del Comune hanno provato la manutenzione in autonomia dopo una perdita d'olio. La 'ricarica' non è stata abbastanza, visto che il problema si è ripresentato poco dopo. È stato necessario chiamare la ditta specializzata, che ha ordinato il pezzo da sostituire (una pompa dinamica per la salita e la discesa del mezzo). Solo che questo non sarà disponibile prima del ritorno dalle feste. Un disservizio purtroppo inevitabile: in quel di via Lucchese, le visite ai cari estinti da parte di chi ha difficoltà motorie dovranno essere rimandate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

