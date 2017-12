Tmm di Pontedera, il presidente Rossi al presidio dei lavoratori

"Stiamo cercando altri imprenditori disposti a farsi avanti, con la volontà da parte nostra di sostenerli con tutti gli strumenti legittimi a disposizione". Questo pomeriggio il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è tornato a Pontedera per incontrare i lavoratori della TMM che da oltre quattro mesi presidiano,, sotto un tendone in via Africa, i cancelli della fabbrica dove fino a luglio si producevano marmitte, in gran parte destinate agli scooter della Piaggio. Ci lavoravano in 84.

"Il caso della TMM – ha detto Rossi al termine della visita – appariva avviato a soluzione, con un imprenditore che si era proposto per rilevare l'azienda. Poi le trattative non sono andate in porto".

"Sono dalla parte dei lavoratori – ha proseguito Rossi, lasciando il presidio - e dalla parte di chi sta lottando per difendere il proprio posto di lavoro. Per questo voglio fare un appello a tutte le persone interessate perché siano evitate forzature del blocco che i lavoratori hanno organizzato. Finché non sarà data loro una risposta, i lavoratori hanno tutto il diritto di tutelare il patrimonio dell'azienda contro qualsiasi tentativo di svuotarla della produzione e dei macchinari, diminuendone così il valore".

Fonte: Giunta Regionale

