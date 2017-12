I Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti nel Comune di Porto Santo Stefano, in Piazza dei Rioni 2, per l'apertura della porta della casa di un 40enne. La squadra però ha rinvenuto nell’abitazione il corpo senza vita dell'uomo. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.

Ancora non sono note le cause della morte dell'uomo.

Tutte le notizie di Porto Santo Stefano