Autopalio: contro il guard-rail a causa della pioggia, intervengono i vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, 28 dicembre, i vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti per un incidente all’uscita di Poggibonsi nord per un'auto che è andata a sbattere contro il guard-rail. Il ragazzo, che guidava una panda, è riuscito a venir fuori dall'auto senza l'aiuto di nessuno e ha atteso insieme ai pompieri l'arrivo dell'ambulanza, che è intervenuta in codice rosso. L'incidente è avvenuto a causa del manto stradale scivoloso per la pioggia, tanto che la panda, ha divelto nell'urto circa 5 metri di guard-rail. Il ragazzo è stato trasportato in pronto soccorso e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

