Ventimila euro per tre progetti benefici nel nome di Riccardo e Alessio

La solidarietà dell'Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca con la raccolta fondi dell'anno 2017, rivolge il suo aiuto all'Associazione Ammec, per aiutare la ricerca sulle malattie metaboliche rare che colpiscono i bambini fino dalle nascita, al Progetto India per la costruzione di un nuovo collegio, mentre continua il sostegno ai 95 bambini che ospita la Missione Mirik, adottata dall'associazione ormai da anni. Sono stati donati 20mila euro.

Ancora una volta si regalano sorrisi in memoria di Riccardo e Alessio, giovani promesse della Juventus, Angeli per tutti quei bambini meno fortunati, che ricevono aiuto in loro memoria. Grazie di cuore a tutti i sostenitori, dalla famiglia Neri e Ferramosca e dall'Associazione. L'Augurio per un Felice Anno Nuovo !!!

L'invito a continuare ad aiutarci anche destinando il 5x1000 indicando nell'apposita casella della dichiarazione dei redditi il codice 05750780487 e a consultare il sito web www.riccardoealessio.it per conoscere tutte le iniziative dell'associazione.

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca

