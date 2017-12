Vicende Ra.Ri e Lonzi, il sindaco Nogarin scrive alla Regione

In ottemperanza a quanto previsto dalla mozione n. 288 del 20 dicembre 2017 “Problematiche aziende Ra.Ri e Lonzi Metalli”, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, il sindaco Filippo Nogarin ha scritto alla Regione Toscana, autorità competente in materia, al fine di convocare una conferenza dei servizi, che possa fare chiarezza sui punti che sono ben sviluppati nella mozione.

“Sarà nostra cura, come di consueto – dichiara il sindaco Nogarin – seguire con la massima attenzione questa vicenda, nota ai fatti di cronaca, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente”.

A questo proposito, in merito agli ultimi sversamenti, la Polizia Municipale è intervenuta, insieme ad Arpat, per prelevare campioni d’acqua da tutte le fosse campestri di via del Limone.

I prelievi sono stati fatti sia ieri, mercoledì 27, sia oggi, giovedì 28 dicembre.

Si attendono i risultati delle analisi, ma il fenomeno sembrerebbe analogo a quello verificatosi nel 2014, e per il quale c’è un procedimento penale in corso.

