A Vicopisano arriva la carta d'identità elettronica, tutte le informazioni

A partire da martedì 2 gennaio l'Ufficio Anagrafe del Comune di Vicopisano potrà emettere carte d'identità elettroniche.

Si tratta di un documento personale di identità con dimensioni di una carta di credito e contenente la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione.

È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, comprese le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale.

A differenza del documento cartaceo, la CIE viene emessa, stampata e inviata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cui l’ufficio anagrafe inoltra la richiesta avanzata dal cittadino unitamente ai suoi dati, fotografia ed impronte digitali e per ottenerla occorrono almeno sei giorni lavorativi.

Contiene i seguenti dati: comune di emissione,nome, cognome, luogo, data di nascita, numero dell’atto di nascita, sesso, statura, cittadinanza, indirizzo di residenza e fotografia del titolare, immagine della firma e di due impronte digitali del titolare (solo per i cittadini che abbiano già compiuto i 12 anni di età), l’eventuale validità per l’espatrio; nome dei genitori (nel caso di carta d’identità di un minore) e codice fiscale.

Possono richiedere la CIE i cittadini residenti a Vicopisano, viene inoltre rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora valida. Il rinnovo può essere richiesto a partire da sei mesi prima della data di scadenza. Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero. Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.

Dato che la nuova procedura di rilascio della CIE ha tempi maggiori rispetto a quelli per il rilascio del documento cartaceo, è consigliabile prendere l’appuntamento online o all’Ufficio Anagrafe in quanto il cittadino che effettua la prenotazione ha la precedenza rispetto agli altri utenti. Il cittadino dovrà collegarsi al sito agendacie.interno.gov.it, registrarsi per ottenere le credenziali e quindi prenotare l’appuntamento per il rilascio del documento (il servizio sarà garantito nei giorni e orari di apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30) e recarsi nel giorno e l’ora fissati per l’appuntamento, all'anagrafe con: ricevuta di prenotazione, carta regionale dei servizi o codice fiscale, una fototessera in formato cartaceo (con dimensione 35 x 45 mm, larghezza x altezza, recente, a colori con sfondo chiaro) o elettronico su supporto USB (formato png o jpg, risoluzione di almeno 400dpi e una dimensione massima non superiore a 500KB), carta di identità scaduta/deteriorata o, in caso di furto o smarrimento, la denuncia in originale e un altro documento di identificazione, passaporto e permesso di soggiorno valido, se il richiedente è un cittadino di un paese extracomunitario. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessaria la ricevuta della richiesta di rinnovo in originale. Al momento del rilascio deve essere firmato il modulo per l’eventuale scelta di assenso o diniego alla donazione degli organi. Per il rilascio della carta valida per l’espatrio ai minori devono essere presenti entrambi i genitori muniti di fotocopia del documento di identità e firmare il relativo modulo.

La consegna avviene tramite posta entro sei giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo indicato dal richiedente. La CIE viene consegnata tramite servizio postale e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato. Su richiesta il ritiro potrà essere effettuato anche direttamente in Comune.

La carta d’identità elettronica costa: 22.21 euro per il rilascio, 27.37 per il duplicato pagabili in contanti direttamente allo sportello anagrafe.

La carta d’identità cartacea, della quale siamo in possesso, resta comunque valida fino alla scadenza. Non deve quindi essere sostituita con quella elettronica.

Per maggiori informazioni www.viconet.it, contattare la responsabile dell'ufficio anagrafe Ombretta Annecchino, 050/796551, demografici@comune.vicopisano. pi.it. Informazioni dettagliate anche nella sezione dedicata sul sito del Ministero dell'Interno: www.cartaidentita.interno.gov. it.

Fonte: Comune di Vicopisano- Ufficio Stampa

