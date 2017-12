Aumento sulle bollette, l'opinione del sindacato generale di base pisano

"Dalle prime anticipazioni sulle bollette di luce e gas si capisce che ci saranno aumenti a carico dei cittadini

Già dal 1 Gennaio la corrente potrebbe rincarare del 2,5%, il metano del 5% stando a quanto scrivono autorevoli economisti dell'energia e altri aumenti potrebbero arrivare il 1 aprile.

Proprio ieri l’Autorità dell’energia, che trimestralmente aggiorna le tariffe di luce e gas in base ai fatidici andamenti del mercato, ha deciso ben otto delibere .

Da una intervista radiofonica apprendiamo che le tariffe crescerebbero per «l’impatto delle tensioni sul mercato internazionale a fronte di una domanda di energia elettrica e di gas che è in buona ripresa».

Quali saranno allora gli effetti del Fondo per l’efficienza energetica. Il decreto sarà all’esame finale della Corte dei conti? Privatizzazioni e un ruolo centrale di investitori privati e istituti finanziari e magari finanziamenti dal ministero dell'ambiente. Vorremmo conoscere allora tutti i progetti e soprattutto scongiurare l'aumento delle tariffe tra andamenti di mercato e processi speculativi"

Sindacato generale di base Pisa

