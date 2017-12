Campo sportivo a Marina di Pisa, ecco il bando per la gestione

Campo sportivo di Marina di Pisa in via Ivizza, pubblicata la gara per l’affidamento della gestione. «E' un altro passo importante dopo l'aggiudicazione della palestra de I Passi. Ricordo che il campo di Marina fu chiuso nel febbraio scorso in seguito ad un sopralluogo della Usl che inibì l'uso degli spogliatoi e della tribuna. Abbiamo già provveduto alla eliminazione e allo smaltimento dell'eternit. Interverremo per mettere a norma gli impianti termico ed elettrico. Gli altri lavori necessari alla riapertura dell'impianto e all'ottenimento dell'omologazione Coni saranno a carico del futuro concessionario» spiega il sindaco di Pisa Marco Filippeschi

Il bando per l'assegnazione dell'impianto scade il 15 marzo. La durata della concessione è oggetto della proposta dal concessionario, al fine di consentire allo stesso l’ammortamento dell’investimento proposto per la riqualificazione, per un periodo comunque non superiore a 20 anni. L’affidamento comporta la corresponsione di un canone annuo, il cui importo è uno dei criteri di valutazione, che non potrà essere inferiore ad 2.060 euro. Il concessionario dovrà occuparsi, oltre che degli investimenti di riqualificazione proposti, della vigilanza, della manutenzione ordinaria e straordinariadell’impianto e della pulizia del verde all’interno del perimetro della struttura, nonché al pagamento delle utenze che afferiscono all’impianto.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

