Cardinal Betori in visita ai restauri della Chiesa a Montebuoni

Il Borgo di Montebuoni è uno dei dodici piccoli borghi che compongono il comune di Impruneta, all’interno della città metropolitana di Firenze. Non tutti sanno che il Borgo di Montebuoni ed in particolare la sua chiesa, San Pietro, sono molto importanti nella storia di Firenze; infatti, la Repubblica Fiorentina si formò nel XII secolo proprio conquistando e distruggendo nel 1135 il Castello di Montebuoni, troppo vicino alla strada che portava a Siena e Volterra e, quindi, di ostacolo ai commerci e all’espansione territoriale dei fiorentini. La chiesa di San Pietro, che si trovava ai piedi del Castello, rimase in piedi, ma nel tempo ha subito un lento declino, da quando negli anni ’50 fu spostata la Parrocchia a Tavarnuzze, frazione del comune di Impruneta.

Grazie all’impegno e alla passione di 13 cittadini, il 31 marzo 2015 si è costituito il comitato volontario “Amici del borgo di Montebuoni”, che si è fatto carico della rivitalizzazione della chiesamediante il ripristino delle messe domenicali (2 al mese) e l’organizzazione di concerti di musica, raccolte fondi ed eventi socio-culturali e ricreativi.

Il Comitato ha lo scopo primario di sostenere il restauro degli affreschi della chiesa di San Pietro, attribuiti di recente a Giacinto Fabbroni, anche attraverso il reperimento dei necessari finanziamenti presso Enti Pubblici e privati; valorizzare e trasmettere le tradizioni culturali ed i valori del Borgo di Montebuoni, stimolando la partecipazione dei suoi abitanti e, infine, arrivare alla costituzione di un’associazione culturale per la promozione della conoscenza delle tradizioni storiche del Borgo e le attività culturali e sociali della Comunità di Montebuoni.

