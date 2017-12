Cena di auguri con il Rotary Club San Miniato: il focus sui progetti

Nella suggestiva cornice della Terrazza Miravalle, alla presenza di numerosissimi soci, molti dei quali accompagnati dalle relative consorti, si è svolta la tradizionale Cena degli Auguri del Rotary di San Miniato che, quest'anno, è coincisa con la Visita del Governatore del Distretto 2071, Prof. Giampaolo Ladu, appuntamento istituzionalmente più significativo del Club.

La Conviviale è stata preceduta da un intenso programma pomeridiano tenutosi presso la Sede dell'Istituto del Dramma Popolare in Piazza del Seminario, nel corso del quale il Governatore ha incontrato il Presidente del Club, Dott. Luigi Giglioli, le altre Cariche, il Consiglio Direttivo, i soci di nuova ammissione e i rappresentanti del Rotaract.

Particolarmente proficua è stata la riunione con i Presidenti delle varie Commissioni che hanno consentito al Governatore di apprezzare le attività del Club, le nunerose iniziative promosse ed i Service gia posti in essere tra questi: la donazione in favore del progetto "End Polio Now" in occasione della conviviale "Tartufo and Friends", il sostegno e la partecipazione al "Global Grant" in Mozambico organizzato dal Rotary Club Bologna valle dell'Indice, i service a favore della comunità locale e del territorio come la raccolta fondi "uniti per casa Verde" in occasione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, nonché il sostegno al nostro territorio ed alle sue iniziative culturali come quella che ogni anno rappresentata la fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato. In occasione della riunione sono stati altresì illustrati al Governatore i progetti dell'annata i quali saranno incentrati sulla scuola nonché nel progetto centrale dell'annata: il recupero ed il risanamento di un bene della collettività sanminiatese, così che il Rotary club San Miniato possa lasciare un segno tangibile della sua attività sul territorio.

La serata svoltasi in un clima di vera amicizia rotariana, partecipato e gioviale ha visto anche la presentazione da parte della signora Silvia, moglie del Governatore, del progetto della “moglie del governatore” quest’anno a favore dei bambini autistici e per cui il club si è già impegnato nel pieno sostegno.

Nel corso della serata, il Governatore Prof. Ladu, accompagnato dal proprio assistente Dott. Roberto Boldrini, ha quindi sensibilizzato i soci sull'importanza di essere Rotariani, sul dedicarsi con entusiasmo e impegno alle attività e vita del Club, sul mettere a servizio della società, in continuo divenire, le proprie prerogative professionali e capacità di leader all'insegna del motto dell'annata "Rotary make a difference".

La splendida serata si è conclusa con lo scambio di graditi presenti e gli auguri dei soci per un sereno e felice Natale ed un 2018 ispirato ai principi rotariani e che veda il Club sempre più partecipe ai progetti internazionali e vicino al proprio territorio.

Fonte: Rotary Club San Miniato

