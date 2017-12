C'è stata un'esplosione in un locale caldaia di una casa di Castagneto Carducci, lungo la strada comunale Casa Vecchia. Il botto ha coinvolto anche una stanza vicina, adibita a cucinotto. C'è un ferito: una persona è rimasta ustionata ed è stata presa in carico dall'elisoccorso Pegaso per il trasferimento in ospedale. Presenti anche ai vigili del fuoco di Livorno.

Tutte le notizie di Castagneto Carducci