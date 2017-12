Inquinamento, firmata un'ordinanza a Bagno a Ripoli

Il Sindaco di Bagno a Ripoli ha firmato un'ordinanza per limitare il superamento dei limiti delle polveri sottili (PM10) registrato nei giorni scorsi.

Questi i provvedimenti adottati, sulla base delle linee-guida regionali ed in accordo agli altri Comune dell'Agglomerato di Firenze, vigenti per 5 giorni a partire a dal 30/12/2017:

· Divieto di utilizzo di biomassa in caminetti aperti o chiusi e in stufe tradizionali per riscaldamento la dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

· Limitazione ad ore otto del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o pellet e mantenimento a 18° C della temperatura ambiente dei locali adibiti a civile abitazione nonché 17° C dei locali per attività industriali, commerciali e artigianali

· Divieto di accesso e transito dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in tutto il centro abitato a:

o Motocicli a due tempi EURO 1;

o Autovetture a benzina EURO 1;

o Autovetture diesel EURO 2 e EURO 3;

o Veicoli per trasporto merci diesel EURO 1 e EURO 2;

· Invito alla cittadinanza all’uso del trasporto pubblico locale;

· Invito alla cittadinanza di adottare forme di mobilità sostenibile e/o condivisa.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

