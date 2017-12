Pd Montespertoli: "Bilancio approvato, il nostro partito al governo conviene ai cittadini"

"Dopo tanti anni il Comune di Montespertoli ha approvato ieri sera Giovedì 28 Dicembre 2017 un vero bilancio preventivo entro la scadenza del 31/12 questo grazie alla stabilità finanziaria che l’azione del Partito Democratico al Governo è riuscita a dare agli Enti Locali a partire dall’abolizione del Patto di Stabilità Interno che bloccava gli investimenti in opere pubbliche continuando con la comunicazione in anticipo delle risorse dei trasferimenti statali disponibili per i comuni.

Approvare il Bilancio di previsione prima della fine dell’anno solare vuol dire poter programmare investimenti, spese ed entrate e poterle realizzare con maggiori certezze.

Le principali sfide che riguarderanno il Comune di Montespertoli nel 2018 saranno quelle sull’edilizia scolastica dove grazie al contributo di circa 400mila € del Governo relativo al “Bando Periferie” il Comune potrà procedere all’adeguamento antisismico delle scuole elementari e medie del Capoluogo. Allo stesso tempo continua l’impegno sulla progettazione del nuovo plesso scolastico del Capoluogo che nascerà nella valle del Turbone con le nuove scuole elementari e la nuova scuola dell’infanzia, l’obiettivo è l’esproprio dei terreni nel corso del 2018.

Nel Bilancio 2018 arrivano anche circa 50mila euro in più per quanto riguarda i trasferimenti statali e per il terzo anno consecutivo non ci sono tagli ma solo aumento di risorse disponibili cosa che consente al nostro comune di mantenere invariate tributi locali e tariffe per i servizi.

Il 2018 sarà anche l’anno delle rinnovate gestioni del Parco Urbano per il quale sono stanziati 45000 € annui e dei nuovi impianti sportivi a Molino del Ponte (Pista di Atletica e campi di calcio) per i quali sono stanziati 80000 € annui, l’incremento di risorse disponibili consentirà di operare per avere servizi di gestione migliori e più accurati nell’interesse di tutti i cittadini che ne usufruiscono.

“Il PD al Governo conviene ai montespertolesi: l’azione di stabilità finanziaria operata dal Governo e dal Partito Democratico a livello nazionale consente ai comuni di programmare con certezza, nei tempi corretti e di avere più risorse a disposizione - commenta il Segretario Giuseppe Statello - e questo vale anche per il Comune di Montespertoli che nel 2018 potrà aumentare servizi e investimenti e avviare l’importante progettazione del nuovo plesso scolastico.”

Pd Montespertoli

