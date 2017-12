'Peter Pan 5 Regole e ½ per essere Felici' in scena a Santa Maria a Monte

In attesa de "la Bella Stagione", il Cartellone Culturale e Artistico del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, ritorna a grande richiesta lo spettacolo Peter Pan 5 Regole e ½ per essere Felici che ha debuttato lo scorso 8 Dicembre. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro di Bo’ con Mattia Pagni e la voce di Lavinia Ciabattini per la regia Franco Di Corcia jr, tornerà in scena VENERDI' 5 GENNAIO alle ore 16:30 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte Perché raccontare la storia di Peter Pan “un bambino che non vuole crescere” quando i bambini di oggi non vedono l’ora di diventare grandi? Un sogno o una storia vera. Un viaggio oppure no. Una storia che racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare. Di chi ha smesso e di chi continua a guadare le stelle. Dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere paura di cercare orizzonti lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e consigliato anche agli adulti. Artur, un ragazzone maldestro e sognante, è costretto ad usare la fantasia di nascosto per seguire le "Regole per essere Grandi" insegnategli dalla mamma, ma un giorno, incontrando Peter Pan, intraprende con lui un viaggio nell'Isola che non c’è scoprendo che per essere Felici bastano 5 Regole e ½.

Fonte: Teatro di Bo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte