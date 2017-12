Questura di Siena, si cambia: ecco tutti i nuovi incarichi

Nuovi incarichi hanno interessato nei giorni scorsi alcuni funzionari della Questura di Siena.

Il Questore Maurizio Piccolotti, per adeguare costantemente l’organizzazione degli Uffici al mutare delle esigenze di servizio, tenendo conto dei percorsi professionali dei suoi più stretti collaboratori, ha recentemente disposto alcune variazioni degli incarichi ai Funzionari della Questura.

Al Vice Questore Aggiunto Alessandra Martini è stata attribuita la direzione dell’Ufficio Immigrazione – ufficio che in questi ultimi anni ha assunto una rilevanza e delicatezza sempre maggiore e che aveva già diretto in passato - e dell’Ufficio del Personale (che amministra tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, eccezion fatta per quello della Polfer). La dottoressa cessa la direzione dell’Ufficio di Gabinetto che aveva tenuto per circa 9 anni, mentre permane nell’incarico di coordinatore del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza sulle manifestazioni sportive).

Al Vice Questore Aggiunto Alessia Baiocchi, dopo il lungo periodo all’’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico come dirigente, - che aveva tenuto per circa 9 anni - è stata attribuita la direzione dell’Ufficio di Gabinetto, vero e proprio cuore propulsivo della Questura. Il funzionario continua a svolgere il delicato incarico di Portavoce del Questore e di Responsabile dell’Ufficio Stampa e delle Relazioni Esterne, restando anche vice coordinatore del G.O.S..

Al Commissario Capo della Polizia di Stato Riccardo Bordini, è stato invece attribuito l’incarico di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, - cui fanno capo, per la Polizia di Stato, tutti i servizi di controllo del territorio nel capoluogo ed il coordinamento di quelli nei comuni sede dei Commissariati di P.S.. Il funzionario permane inoltre nella direzione dell’Ufficio Tecnico Logistico, cessando dalla direzione dell’ufficio del Personale, che aveva tenuto per circa 3 anni.

Il questore Piccolotti, nel formulare ai funzionari interessati i migliori auspici di buon lavoro nei nuovi incarichi, ha rivolto loro un caloroso ringraziamento per il prezioso apporto che, negli anni, hanno fornito negli incarichi pregressi.

Fonte: Questura di Siena - ufficio stampa

