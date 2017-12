Tre anni di legislatura, Giglioli (Insieme per Cambiare): "Problemi storici lontani dalla soluzione"

"Alla luce di tre anni di amministrazione dell’attuale giunta e in considerazione di quelle che sono rimaste ad oggi solo “aspettative”, ci sono necessarie alcune osservazioni, poiché i problemi storici di questo paese rimangono lontani dal trovare soluzione.

- Pur continuando ad auspicare che la conclusione della 429 possa concretizzarsi in tempi brevi, dobbiamo rilevare che, allo scadere dei tre anni di commissariamento, l’obiettivo non è stato raggiunto e anzi questa ennesima promessa mancata non fa più notizia. A dire il vero quei pochi “metri” di strada realizzati, ci vengono pubblicizzati come un successo.

- Va ricordato inoltre che per la Shellbox, che è stata quasi un set cinematografico che ha accolto politici di tutti i livelli alle scorse amministrative con promesse che hanno coinvolto numerose famiglie, non è stata trovata nessuna soluzione per il ripristino dell’attività produttiva. Pertanto questo è un fallimento, non solo di questa amministrazione, ma di un’intera classe politica.

- Molti posti di lavoro, legati a chiusure aziendali sono andati persi e altri, legati al cospicuo investimento del Panificio, ancora non concretizzati. Dalla gestione dell’Ostello, immobile di proprietà pubblica, vengono ricavati appena 700 euro il mese di affitto che raddoppieranno dal secondo anno a titolo di incentivo per una gestione che da anni non trovava interesse e che è lontana dalle 10 mila presenze degli anni della sua inaugurazione. Il centro storico è impoverito, anche socialmente, da continue chiusure di negozi.

- Riconosciamo a questa Amministrazione la capacità di aver intercettato importanti fonti di finanziamento pubbliche (statali e regionali) per la riqualificazione di aree degradate, anche se non ne condividiamo l’utilizzo. A fronte di un nuovo ascensore molto costoso questa amministrazione non è riuscita, ad oggi a risolvere la questione della ex Montecatini, che rasenta la discarica e mai aveva raggiunto tale livello di degrado, o del ponte sul fiume Elsa che ha un parapetto fatiscente e che va ben oltre la trascurata manutenzione. Non sono previsti investimenti per le piste ciclabili.

- Sulla sicurezza, condividiamo l’ampliamento della video sorveglianza ma va ricordato che la sicurezza é problema di rilevanza nazionale sul quale, lo stesso partito che questa giunta rappresenta, ha fatto poco o nulla trascurando di potenziare servizi, mezzi e personale per la pubblica sicurezza della cui carenza in ogni comune oggi ci si lamenta indipendentemente dall’appartenenza politica. Ciò che si sta cercando di realizzare a livello locale è il Controllo del Vicinato meglio conosciuto come Castello Sicura per il quale sono stati stanziati 13 mila 900 euro con determina 469/2017 e che ad oggi, a parte la chat mediatica su FB, non riusciamo ad individuare oggettivamente quale altro intervento questa cifra abbia sovvenzionato. Bene invece il trasferimento della sede Prociv nello stabile della stazione ferroviaria e la futura sede della pubbliche assistenze a testimonianza che il volontariato gioca un ruolo determinante e sostitutivo delle istituzioni, per tutta la collettività. Da migliorare sicuramente l'integrazione tra comunità diverse per il cui obiettivo riteniamo irrilevante la firma del “patto di cittadinanza”.

- Concludiamo con un riferimento al nostro ospedale, il cui adeguamento per problemi statici è tragicamente in ritardo sulla tabella di marcia che proprio questa amministrazione ha definito al ridotto del Teatro del Popolo l’8 giugno scorso e per il quale molti servizi sono stati trasferiti e il Pronto Soccorso sembra irrimediabilmente perso.

Certo è che in questo contesto anche la riparazione di una buca per strada o la possibile apertura di un negozio può rappresentare un successo ma é bene ricordare che il prodotto di come è il nostro paese oggi è frutto di una responsabilità politica che da sempre amministra questo territorio".

Susi Giglioli, presidente associazione civica 'Insieme per Cambiare'

