La squadra di vigili del fuoco di Castelfranco è intervenuta oggi, sabato 30 gennaio, nel comune di Santa Maria Monte nella località Cateratte per un soccorso a persona. Sul posto personale del 118 per soccorrere una 72enne di Castelfranco che è caduta mentre era a fare funghi. La zona impervia e la distanza da raggiungere coi mezzi al luogo ha costretto i sanitari a far intervenire l'elisoccorso Pegaso.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte