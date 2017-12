Finisce con l'auto nel fossato: muore il 27enne al volante

Verso le 18 circa di sabato 30 dicembre il personale dei vigili del fuoco di Castelfranco è intervenuto per un incidente stradale in via di Lungo Monte nel comune di Santa Maria Monte. La vittima è Fabio Russolillo titolare di un'autofficina nella zona industriale di Fontanelle a Capanne.

Il giovane 27enne, originario di Santa Maria a Monte purtroppo non ce l'ha fatta: il ragazzo ha perso la vita nell'incidente che lo ha visto Ancora in causa di accertamento le cause che hanno portato l'auto del ragazzo, una Bmw, fuori strada finendo in un fossato.

Quando vigili del fuoco hanno estratto il ragazzo lo hanno consegnato al personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale in gravi condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Santa Maria Monte.

