Incendio alla Rox, il comune di Capannori non è tra le aree maggiormente interessate

Il territorio comunale di Capannori non rientra tra le aree maggiormente interessate dalla possibile ricaduta delle sostanze rilasciate in atmosfera durante l’incendio all’azienda Rox di Porcari di giovedì scorso. È quanto emerge dalla nota inviata da Arpat all’Ente di piazza Aldo Moro.

Per questo motivo il sindaco Luca Menesini, in via precauzionale e in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli Enti preposti, ritiene di dover confermare solo l’invito rivolto alla popolazione a lavare accuratamente frutta, verdura ed ortaggi prima del consumo e a pulire con acqua corrente davanzali e terrazzi.

Possono quindi riprendere le attività all’aperto. In caso di eventuali sviluppi della situazione i cittadini saranno informati attraverso i canali istituzionali. Per ogni informazione è a disposizione la polizia municipale di Capannori al numero 0583429060.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Capannori