Quattro milioni di euro ai comuni della provincia di Pistoia per la programma economica

Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha finanziato con 4.006.640 euro i progetti presentati in provincia di Pistoia da sedici amministrazioni comunali per realizzare importanti opere pubbliche. «Un risultato straordinario - commentano i parlamentari Edoardo Fanucci e Caterina Bini - che premia la progettualità dei nostri sindaci e dà una spinta fondamentale al territorio. Grazie all’intervento del governo sarà possibile costruire e rinnovare edifici scolastici e impianti sportivi, aree verdi e centri di aggregazione, migliorare la viabilità e la vivibilità delle città. Si tratta di un segnale importantissimo, che dà modo agli enti locali di rimettere in moto gli investimenti, a vantaggio dei cittadini e dello sviluppo economico locale».

«Le risorse che arriveranno nella nostra provincia – proseguono i deputati – rappresentano uno straordinario volano di crescita. Sarà finalmente possibile avviare alcuni interventi estremamente attesi dai Comuni, che avranno ricadute positive per tutti. Grande attenzione, infatti, è rivolta alla sicurezza e all'efficentamento energetico degli edifici scolastici, a una riqualificazione di impianti sportivi e luoghi della socialità, così come i fondamentali interventi alle infrastrutture viarie».

Gli interventi sono stati approvati dal CIPE nel corso della seduta del 22 dicembre scorso. «Il governo – aggiungono Bini e Fanucci - ha dimostrato una grandissima sensibilità nei confronti delle nostre istanze. Ci siamo mossi valorizzando il gioco di squadra e la filiera istituzionale. Questo ha consentito ai Comuni interessati di presentare i progetti in tempo utile e di accedere a finanziamenti che altrimenti ci sarebbero sfuggiti. Ringraziamo tutti i sindaci per il prezioso lavoro svolto e Luca Lotti, Ministro dello Sport con delega al CIPE, che si è speso con l'attenzione e la serietà di sempre».

Nel dettaglio, il finanziamento che riguarda i sedici Comuni della provincia di Pistoia:

Agliana: interventi di adeguamento sismico (250.000 euro)

Buggiano: riqualificazione palestra comunale in piazza Aldo Moro (129.000 euro)

Chiesina Uzzanese: realizzazione del campo da tennis per la scuola “Giacomo Leopardi" (100.000 euro)

Lamporecchio: ristrutturazione dell'impianto sportivo Giardinetti (160.000 euro)

Larciano: efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo “Ferrucci” (125.000 euro)

Marliana: ampliamento del plesso scolastico “Samuele Romiti” in località Montagnana (420.000 euro)

Massa e Cozzile: rifacimento del campo da calcio dell'impianto sportivo Brizzi (176.000 euro)

Monsummano Terme: realizzazione del nuovo campo sportivo "G.Berti" (553.630 euro)

Montale: riqualificazione della viabilità urbana comunale (316.054 euro)

Montecatini Terme: riqualificazione del Parco Termale storico "Pineta" (500.000 euro)

Pieve a Nievole: realizzazione di nuovi spogliatoi al centro sportivo “La Palagina” (245.000 euro)

Ponte Buggianese: interventi di riqualificazione all'interno della palazzina del Ciclodromo, che comprende un bar, il locale per la riparazione delle biciclette e i servizi igienici (117.930 euro)

Quarrata: ristrutturazione della palestra polifunzionale "Palamelo" (300.000 euro)

Sambuca Pistoiese: consolidamento strutturale del ponte sul torrente Limentra di Sambuca (300.000 euro)

San Marcello Piteglio: completamento dei lavori di recupero nell'area ex Maeba (54.026 euro)

Uzzano: completamento rotatorie nelle località di Sant’Alluccio e Santa Lucia (260.000 euro)

Fonte: Ufficio Stampa

