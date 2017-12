Rogo di Porcari, Montemagni (Lega) a Fanucchi: "Intervengo dopo 17 ore di niente"

“Si sa che quando la coda brucia si tende ad attaccare chi colpe non ne ha. Così succede anche questa volta con noi e finirà che sarà colpa della Lega se a Porcari sono stati mandati i bambini all’asilo nido perché si ritardava con l’ordinanza.” Commenta ironica Elisa Montemagni, Consigliere regionale leghista.

“Sarà colpa nostra se non si avevano notizie da Arpat e dalla Asl. Lo dico al Vice-Sindaco Fanucchi perché gli sarà di aiuto quando sarà lui in opposizione e magari gli chiarisce il suo ruolo di esponente della maggioranza: siete voi che governate e se non siete in grado di farlo e perdete tempo prezioso mettendo a rischio la salute di bambini e cittadini, non potete sperare che dopo 15, 16 o 17 ore di poco o niente da parte di amministrazione comunale, Arpat e Asl, l’opposizione stia in silenzio. Perché questo è uno dei ruoli dell’opposizione stessa, quello di denuncia nei confronti di chi ha la possibilità di fare essendo maggioranza ma non fa o fa male”.

Conclude Elisa Montemagni “stia tranquillo Fanucchi che come Consigliere regionale io ci sono e ci sarò sempre anche se da loro, quelli che si lamentano di non aver ricevuto chiamate, non ho mai ricevuto mail, inviti o notizie a differenza di altre amministrazioni che in maniera rispettosa rendono partecipi e si confrontano anche con i Consiglieri regionali non solo di maggioranza ma anche di opposizione come me”.

Fonte: Lega Nord - Ufficio Stampa

