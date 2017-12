Salone Delle Feste, cenone-spettacolo con Rodolfo Banchelli e gli artisti della Bottega dello Swing

Domenica 31 Dicembre dalle 20.30 nel Salone delle Feste della C.d.P di Colonnata a Sesto Fiorentino (Piazza Rapisardi 6, Sesto Fiorentino - FI; spettacolo e cena 60, 50 per i soci Coop; info 366 2844676) Cenone - spettacolo di fine anno e a seguire danze per tutti con Rodolfo Banchelli, Cinzia Daloiso e gli artisti della Bottega dello Swing: «’900: canzoni e danze del XX secolo». Un viaggio attraverso le canzoni e i balli che hanno caratterizzato il secolo scorso; un affascinante racconto, cominciando dall’inizio del secolo ripercorrendo gli eventi più significativi di ogni decennio, ricercando brani particolari, ricordando cantanti ed autori che hanno fatto grande la nostra canzone, ma anche caratterizzato la storia.

Si passa per il Varietà, l’avanspettacolo di Petrolini e Totò, la Rivista e la tradizione popolare di Spadaro, Natalino Otto e Buscaglione, con l’aggiunta di alcuno e brani inediti composti per l’occasione da Rodolfo Banchelli.

Rodolfo Banchelli, artista poliedrico con tre festival di Sanremo alle spalle, un passato da campione di boogie woogie e rock and roll, è un personaggio internazionale che canta e balla lo swing in maniera eccellente.

Già a 15 anni è campione italiano di boogie woogie e rock’n’roll; a 17 anni vince i campionati d’Europa, a 18 e 19 anni vince i campionati del mondo con la squadra nazionale italiana; a 22 e già professore internazionale che forma ballerini di prima grandezza.

Come ballerino ha anche realizzato un video per Lucio Dalla e ha fatto le coreografie per il primo video di Ivana Spagna. È inoltre protagonista del film semi-autobiografico Rock & Roll. In teatro ha partecipato all’ “Opera dello sghinazzo“ con il grande Dario Fo. Come cantante vince il festival di Castrocaro Terme e partecipa a due festival di Sanremo come solista e ad uno come autore, con un brano scritto per Petra Magoni.

Il suo primo album Guerra viene prodotto da Fabrizio Federighi, produttore dei Neon che vi collaborano; del secondo disco, ’Un c’e’ verso, scrive tutte le canzoni e lo produce con Davide Romani (collaboratore anche di Adriano Celentano). Negli ultimi anni ha condotto tre trasmissioni televisive su circuito regionale; è stato ospite al “MAURIZIO COSTANZO SHOW” e a “BUONA DOMENICA” con lo storico gruppo dei DENNIS & THE JETS, coi quali ha cantato in tutta Italia e realizzato il CD Tutta colpa del rock and roll.

Banchelli ha anche curato la direzione artistica di locali come il “Manila” e lo “055”, dove hanno suonato e sono cresciuti artisticamente gli Spandau Ballet, i Litfiba, Carlo Conti,Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, il dj Stefano Noferini. Ha ideato il “Premio Spadaro”, festival che unisce la tradizione popolare alla musica d’autore con ospiti come Narciso Parigi, Riccardo Marasco, Riccardo Tesi, Beppe Dati, Mimmo Epifani, Lisetta Luchini e gli splendidi Mandolinisti Fiorentini; ha ideato e organizzato “Gocce d’autore” festival alla 3a edizione, dedicato alla musica d’autore e al vino di qualità.

Ha continuato anche la sua esperienza teatrale con Anima toscana, spettacolo dedicato alla rielaborazione della tradizione popolare, con Lisetta Luchini, Glenn Capaldi, Vanni Breschi, Lorenzo Forti ed i Mandolinisti Fiorentini, che nel 2010 è diventato anche un disco.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino