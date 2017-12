Volterra, revocate le deleghe all'assessore Moschi

Nell’ultimo Consiglio comunale la surroga del consigliere Federico Berni con Diego Bellacchini

REVOCATE LE DELEGHE ALL’ASSESSORE PAOLO MOSCHI

Al consigliere di maggioranza Massimo Fidi le deleghe ad opere pubbliche, viabilità e manutenzioni, ambiente, difesa del suolo e tutela della risorsa idrica, consorzi stradali, sicurezza e decoro urbano.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale il Sindaco Marco Buselli, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la Giunta comunale, ha provveduto a revocare l’incarico di assessore e le relative deleghe al consigliere Paolo Moschi. Le deleghe sono state assegnate al consigliere di maggioranza Massimo Fidi che si occuperà di opere pubbliche, viabilità e manutenzioni, ambiente, difesa del suolo e tutela della risorsa idrica, consorzi stradali, sicurezza e decoro urbano. La delega alle politiche per la tutela degli animali è andata a Tiziana Garfagnini. Sempre nella stessa seduta c’è stata la surroga del consigliere Federico Berni (Gruppo misto) con Diego Bellacchini (primo dei non eletti in Uniti per Volterra) a cui è andata la delega alle manifestazioni storiche.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

