Al Teatro del Giglio debutta 'Il ragazzo con la valigia'

A Lucca debutterà al Teatro del Giglio di Lucca alle ore 21,30 del 4 Febbraio, il Musical autobiografico “Il ragazzo con La Valigia”, Testo e regia di Robert Anderson, ballerino ed attore.

La trama: Oggi Robert ha quasi 18 anni, la valigia di cui lui vuole parlarvi, è la sua. Ma che cos'ha di speciale? Robert ha cominciato ad averla a solo 40 giorni, forse meglio definirla un fagottino più che una valigia, proprio come lui, piccolo piccolo. Per uno strano e forse un poco crudele gioco della vita, la sua valigia, reale ed emotiva, ha continuato a crescere man mano che anche lui cresceva, riempiendosi di illusioni, desideri, delusioni, sofferenza, ricerca... Robert sente che oggi parte della sua ricchezza e non solo del suo peso, è proprio quella valigia, con tutto ciò che contiene e non ha timore di aprirla affinchè la varietà del suo contenuto possa essere a sua volta di aiuto, sostegno, stimolo a tanti altri ragazzi con la valigia e, perchè no, magari anche a quanti non hanno mai avuto bisogno di farla, ma sentono la voglia di mettersi in gioco, aprendosi agli altri ed ad altre storie.

Un musical autoprodotto da Robert Anderson, di grande spessore e attualità nella quale vengono affrontati senza falsi pudori, i temi dell'abbandono, dell'omosessualità, delle diversità.

Compongono il cast, trentacinque giovani ballerini, cantatori, professionisti, semiprofessionisti e giovani emergenti provenienti da un po' da tutta Italia.

Regia e Coreografie a cura di Rober Anderson

Musiche Beatrice Cinquini e Chiara D'Andrea

Luci e audio Martinelli luca e la Tana del lupo

Scenografie Enrico Spizzichino

Sceneggiatura Alessio Cherubini

Costumi Laura Del Grande, Irene Baruffetti, Officina del Ballo

Attrezzisti Sara Vernacchio, Gianluca Niccoli eDebora Bovani

Direttore artistico Marco Dapice

Gestione amministrativa Diana Mori

Personaggi ed interpreti

Rober, Rober Anderson - Mamma biologica, Liza Lipari - Mamma adottiva, Chiara D'Andrea

Papà adottivo, Patrizio Pierattini - Anima, Irene Baruffetti - Angelica piccola, Matilde Trevisan - Angelica adulta, Mila Damato - Rober piccolo ,Leonardo Trevisan - Stefano, Leonardo Deliranti

Professoressa, Liza Lipari - Maestra, Silvia Rossellini - Educatrice ,Jessica Bertocchi

Compongono il cast dei cantanti “Le valigie “

Mirko Galeotti,, Chiara D'Andrea, Patrizio Pierattini,, Liza Lipari, Massimo Sigismondo, Letizia Niccoli, Elisa Niccoli, Gianluca Niccoli

Il Ciorpo di ballo “I sogni di Robert”

Letizia Niccoli, Elisa Niccoli, Giulia Donati, Sara Piove, Manuel Sbriglione, Elena Aiello, Eleonora Masumeciu, Jessica Bertocchi, Mila Damato, Sarà Orsi, Diletta Nincheri, Federica Casserini, ,Andrea Simonetti, Rober Anderson

Info e Prenotazioni al 334 7413652 oppure Teatro del Giglio Lucca 0583 465320

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca