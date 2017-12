Furto a Lucca, 25enne richiedente asilo arrestato

Un richiedente asilo 25enne nella serata di ieri, 30 dicembre, è stato arrestato per furto in un negozio di Lucca. Questa mattina il maliano ha patteggiato 4 mesi di reclusione nel processo per direttissima nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. Il giovane ha sottratto alcuni articoli dal negozio MediaWorld di Lucca. Quando è stato scoperto, il maliano è stato perquisito e in suo possesso sono stati trovati altri articoli rubati nei giorni precedenti sempre nel punto vendita di elettronica ed elettrodomestici di Lucca. Il valore complessivo della refurtiva si aggira intorno ai 1.500 euro. Tutta la refurtiva è stata restituita ai proprietari.

