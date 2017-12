PisaInforma, Latrofa presenta un Question Time

In merito all'annuncio del sindaco Filippeschi di distribuire il giornale speciale di PisaInforma, il Capogruppo di Pisa nel Cuore ha presentato in data 30 dicembre, un Question time con oggetto 'Pubblicazione sul mandato di Filippeschi' in cui si legge: "Il sottoscritto Capogruppo Raffaele Latrofa VISTO L’iniziativa del giornale speciale di PisaInforma, sul mandato di Filippeschi, che verrà distribuito ai cittadini CONSIDERATO Che tale giornale speciale è stato pubblicato in un clima di campagna elettorale CHIEDE Quanti soldi esattamente sono stati necessari e con quale capitolo di bilancio sono stati pagati."

Fonte: Pisa nel Cuore - Lista civica-Ufficio Stampa

