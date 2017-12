Soundreef Mens Sana, il programma settimanale della squadra

Inizia sul parquet il 2018 della Soundreef Mens Sana che già il 1° gennaio si ritroverà al PalaEstra per la prima sessione di allenamento del nuovo anno. I biancoverdi di coach Mecacci si ritroveranno alle 18:00 per preparare la prossima sfida di domenica 7 gennaio in casa della Bertram Tortona. Il match, valido per la 15ª e ultima giornata di andata del campionato di serie A2 girone Ovest, si giocherà alle ore 18:00 al Pala Oltrepò di Voghera.

Martedì 2 gennaio dopo una mattinata di riposo per capitan Saccaggi e compagni è in programma una riunione tecnica alle 17:30 che sarà seguita da una sessione di basket fino alle 20.

Doppia seduta il 3 gennaio, con pesi e basket al mattino e una sessione di basket nel pomeriggio (17:30-19:30). Il giorno seguente, giovedì 4 gennaio, i giocatori della Soundreef Mens Sana usufruiranno di una mattinata libera mentre dalle 17:30 alle 19:30 è in programma una sessione di basket.

Doppia seduta venerdì 5 con pesi e basket al mattino a partire dalle 10:30, mentre la riunione tecnica delle 18:00 precederà l'allenamento di basket del pomeriggio.

L'ultimo allenamento sul parquet del PalaEstra, anch'esso preceduto da una riunione tecnica, è in programma sabato 6 gennaio dalle 10:00 alle 12:00. Nel pomeriggio i giocatori biancoverdi partiranno per Voghera, dove la mattina di domenica 7 gennaio effettueranno la consueta sessione di tiro prima della palla a due contro la Bertram Tortona che sarà alzata alle ore 18:00.

