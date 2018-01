Auto contro guard-rail nel Grossetano, estratta conducente

Incidente autonomo in via Senese a Batignano, frazione di Grosseto. Un'auto è andata a sbandare contro il guard-rail questo pomeriggio, lunedì 1 gennaio. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dal veicolo la conducente, poi affidato alle cure del personale inviato dal 118. La strada è stata chiusa nella corsia di marcia per permettere i soccorsi. Presenti sul posto anche i carabinieri, la polizia stradale e l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento all'ospedale delle Scotte di Siena.

