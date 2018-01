Causa un incidente all'incrocio fra via Amendola e via Moro a Montaione, in cui un veicolo ha violentemente sbattuto contro un lampione dell'illuminazione pubblica, fino a domani mattina mancherà l'illuminazione in alcune strade di quella zona del paese. La segnalazione arriva dal canale Telegram del comune (@comunemontaione). Domani mattina, martedì 2 gennaio, interverranno i tecnici comunali.

