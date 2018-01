A fuoco la casa estiva dopo la lite con la moglie: denunciato

Ha dato fuoco alla casa estiva a Cinquale di Montignoso, in via Stradella, dopo una lite con la moglie: è stato rintracciato e denunciato il responsabile, il marito 59enne, trovato verso le 4 della notte appena trascorsa. I vigili del fuoco erano stati chiamati in tarda serata ieri, domenica 31 dicembre, per domare le fiamme. Le indagini dei carabinieri hanno portato a rintracciare l'uomo. Non ci sono stati feriti, ma i vicini di casa hanno dovuto lasciare il loro appartamento in via temporanea.

