C'è stato un incendio questa e in una casa di Prato, per la precisione in via Carradori. Alle 23.15 del 31 dicembre i vigili del fuoco del locale distaccamento sono stati chiamati a intervenire. L'evento ha interessato il soggiorno al piano terra. Non ci sono stati feriti. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri.

