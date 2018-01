Si segnala per Capodanno un incidente stradale in zona Carraia a Empoli, all'incrocio tra l'omonima via e via Meucci. Due auto si sono scontrate per una mancata precedenza alle 15.40 di oggi, lunedì 1 gennaio. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e un mezzo inviato dal 118. Secondo quanto appreso, una persona che era a bordo di uno dei veicoli è stata trasferita in pronto soccorso per ferite lievi.

