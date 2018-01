Ladri accaniti contro la Pubblica Assistenza di Migliarino: svuotati i distributori

Non si può certo definire un buon inizio del 2018 quello che si è rivelato alla nostra associazione e ai volontari della sede di Migliarino.

"Mentre ci siamo occupati di garantire il soccorso di emergenza alle nostre comunità ed a chi ha festeggiato in piazza l'arrivo del nuovo anno, dei ladri hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati nella sede di Migliarino" - annuncia Daniele Vannozzi, Presidente della Pubblica Assistenza S.R. Pisa con un messaggio ai consiglieri dell'associazione. "Da cosa mi ha riferito pochi istanti fa il Coordinatore della Sezione, Alessandro Agostini, i ladri si sono accaniti principalmente con i distributori automatici di snack e caffè, e hanno rubato la cassetta delle offerte che niamo sul bancone da cui hanno ricavato pochi spiccioli."

"Proprio questo è il fatto che stupisce e fa più rabbia: nelle nostre sedi, anche in quelle in cui si svolgono servizi ambulatoriali importanti, non circola denaro contante e i nostri servizi sono svolti in convenzione, quindi le risorse viaggiano solo sui conti correnti bancari. L'unica ricchezza presente è la forza e la disponibilità dei nostri volontari che si impegnano, nel loro tempo libero, a cercare di costruire una società più solidale e unita, attenta ai bisogni dei più deboli. Valori che evidentemente non sono importanti per chi non si fa scrupoli a danneggiarci."

"Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri che sono anche intervenuti sul posto. - conclude Vannozzi - E' il secondo furto che le nostre sedi subiscono in pochi mesi dopo quello del 7 ottobre a Metato.Anche qui pochi spiccioli rubati e danni materiali che fanno meno male dell'amarezza di chi non si fa scrupoli di colpire anche chi cerca, con la propria volontà e disponibilità, di aiutare gli altri sacrificando il proprio tempo libero.

Fonte: Pubblica Assistenza S.R. di Pisa

