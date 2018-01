L'Use Computer Gross comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Valerio Marsili. La società ringrazia il giocatore per l'impegno di questi mesi e gli rivolge i migliori auguri per il resto della stagione e della sua carriera.

Fonte: Use Basket Empoli

