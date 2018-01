Malore a San Silvestro, muore il padre del fondatore della scuola Tessieri

Era in auto e stava tornando dal cenone di San Silvestro, quando ha accusato il malore fatale che l'ha portato alla morte, non prima di aver chiesto aiuto a un passante senegalese, che ha chiamato il 118. È scomparso così, a Pontedera, Ranieri Tessieri, 78enne padre di Alessio, fondatore della scuola di cucina toscana con sede a Ponsacco. La rianimazione dei sanitari accorsi non è servita purtroppo. La Scuola Tessieri è la più grande scuola di cucina del centro Italia: è specializzata nel formare ed inserire nuovi studenti nel mondo della cucina e della pasticceria.

