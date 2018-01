Primi nati a Prato e Pistoia: record nel 2017 al 'Santo Stefano'

Andiamo invece a vedere le prime nascite tra Prato e Pistoia. Il primo capoluogo di provincia conta 2.501 nati nello scorso anno, un record nell'area dell'Asl Toscana Centro. Per i dati avuti questa mattina, assieme al San Giuseppe di Empoli, è l'unico ospedale ad avere il primo nato del 2018 e l'ultimo del 2017 entrambi di origini straniere. Al 'Santo Stefano' una bambina cinese ha visto la luce alle 16.53 del 31 dicembre, mentre quasi 12 ore dopo, alle 3.57 del 1 gennaio, un'altra femmina è nata, di origine nigeriana. I dati affermano che comunque le nascite straniere sono comunque inferiori: 961 a 1540. I maschi sono in numero maggiore, seppur di poco, rispetto alle femmine: 1.330 contro 1.171.

Passiamo all'altro ospedale centrale di Pistoia, il San Jacopo. Quasi 1.100 nenati (1.092) hanno visto la luce nell'arco dello scorso anno, equamente divisi tra maschi e femmine (557 contro 535) e in maggioranza italiani (802 contro 290).

Numeri di gran lunga inferiori per il 'Ss.mi Cosma e Damiano' di Pescia: il totale dei nati nel 2017 era di 623, di cui 336 maschi e 287 femmine. Cifra tonda per i piccoli di origini italiane: 500, i restanti 123 hanno origini variegate. Tra questi ultimi anche colei che ha salutato il 2017, nata alle 18.47 del 365esimo giorno dell'anno.

