Si è consumato un principio di incendio alla Rsa di via San Salvi a Firenze, costringendo a non utilizzare due stanze della struttura. È avvenuto la notte del 31 dicembre e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Firenze. Hanno preso fuoco alcune suppellettili e il fumo ha portato al provvedimento di inibizione di utilizzo dei due locali interessati. Fortunatamente, non ci sono feriti o intossicati.

