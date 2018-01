Restyling per le aree gioco di Firenze: il progetto di Bettini

Un programma di interventi del valore di 700mila euro per riqualificare le aree gioco della città. Lo ha deciso la giunta approvando, nell'ultima seduta dell'anno, una delibera dell'assessore all'ambiente Alessia Bettini.

I lavori riguarderanno, in particolare, la ristrutturazione delle aree gioco pubbliche e scolastiche, il reintegro dei giochi e degli arredi obsoleti o pericolosi e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti.

Nell'elenco ci sono, tra l'altro, i giardini di Campo di Marte e Villa Favard (Quartiere 2), quelli di via Villamagna, via Montefeltro e via Brenta (Quartiere 3), quelli di via Baccio da Montelupo, via del Caravaggio, via del Cavallaccio, via Neri di Bicci, via Silvestro Lega (Quartiere 4) e infine quelli di via Morandi, Piazza delle Medaglie d'oro, Piazza Danti (Quartiere 5). Ma sono previsti interventi in tutte le altre aree verdi della città, dal giardino di Borgo Allegri a quelli di piazza D'Azeglio e piazza Tasso in centro storico, dal giardino Caponnetto a quelli di viale Malta a Campo di Marte e nel Quartiere 2, dal giardino di via Gran Bretagna a quello di via del Tagliamento nel Quartiere 3, da quello di via dell'Argingrosso al parco di Villa Vogel nel Quartiere 4 e, infine, dal giardino 1° maggio in via di Brozzi a quello in piazza Leopoldo nel Quartiere 5.

«Un impegno che prosegue – ha sottolineato l'assessore Bettini – nei confronti della città e, in questo caso, dei più piccoli. Invito tutti a impegnarsi per conservare nel modo migliore le aree verdi pubbliche che devono esser visti come beni di cui prenderci cura tutti quanti come comunità».

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

