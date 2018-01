Non sono ancora noti i dettagli della tragica vicenda avvenuta questa notte in un negozio di via Manfredo Fanti, nei pressi di Campo di Marte. Un uomo è stato ritrovato cadavere nell'esercizio commerciale la notte di San Silvestro. A fare la brutta scoperta i vigili del fuoco di Firenze con il personale del 118. Un fatto simile era avvenuto ore prima sempre a Firenze: una donna era stata trovata priva di vita in un appartamento della città. Presenti le forze dell'ordine.

